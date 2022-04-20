Глава Башкирии решил поесть местный стритфуд после внимания к нему Владимира Путина

Глава Башкирии решил поесть местный стритфуд после внимания к нему Путина

На заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» Путин пообещал попробовать башкирский стрит-фуд, что Хабиров счел «лучшей рекламой», о чем сообщил у себя в соцсети 20 апреля.

Радий Хабиров на своей странице в соцсети поблагодарил предпринимателя из Уфы Марата Насхутдинова, который выдумал национальный стрит-фуд на основе башкирского блюда кыстыбый. Но оценил он не только идею директора AIBAT HALLYAR, но и поддержку Владимира Путина «добрых начинаний». Также внимание Путина к башкирскому фаст-фуду Хабиров назвал лучшей рекламой башкирской кухни и заявил, что в субботу перекусит лепешками в данном заведении. Напомним, сегодня на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» предприниматель из Уфы рассказал Владимиру Путину о своем бизнесе, не обошлось без курьезов, Владимир Путин услышал название заведения как «Айпад Халява», но несмотря на курьез обещал «подставить плечо».

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