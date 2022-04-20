Полиция Башкирии установила личность «Юрмашского голыша», бежавшего рядом с церковью

Полиция Башкирии установила личность «Юрмашского голыша», бежавшего рядом с церковью
Полиция Башкирии установила личность «Юрмашского голыша», бежавшего рядом с церковью
Вчера, 15:36ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
По улицам села Русский Юрмаш в Башкирии бегал житель Иглинского района, произошло это в минувшую пятницу, пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии 20 апреля.

Mkset заинтересовался реакцией жителей села Русский Юрмаш в Уфимском районе на обнаженные пробежки мужчины и обратился в пресс-службу МВД по Башкирии для того, чтобы выяснить, поступали ли в полицию обращения от граждан.

Выяснилось, что пробежка в неглиже, которая состоялась еще в прошлую пятницу, 15 апреля, не оставила граждан равнодушными, и в полицию они таки обратились. Местный участковый оперуполномоченный установил личность любителя обнаженных пробежек — им оказался житель Иглинского района.

В отношении мужчины будет принято процессуальное решение.пресс-служба МВД по Башкирии

Однако в чем обвиняется «Юрмашский голыш», пока неизвестно.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы