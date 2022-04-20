Полиция Башкирии установила личность «Юрмашского голыша», бежавшего рядом с церковью

По улицам села Русский Юрмаш в Башкирии бегал житель Иглинского района, произошло это в минувшую пятницу, пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии 20 апреля.

Mkset заинтересовался реакцией жителей села Русский Юрмаш в Уфимском районе на обнаженные пробежки мужчины и обратился в пресс-службу МВД по Башкирии для того, чтобы выяснить, поступали ли в полицию обращения от граждан. Выяснилось, что пробежка в неглиже, которая состоялась еще в прошлую пятницу, 15 апреля, не оставила граждан равнодушными, и в полицию они таки обратились. Местный участковый оперуполномоченный установил личность любителя обнаженных пробежек — им оказался житель Иглинского района. В отношении мужчины будет принято процессуальное решение.пресс-служба МВД по Башкирии Однако в чем обвиняется «Юрмашский голыш», пока неизвестно.

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