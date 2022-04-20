Какая погода ожидается в Уфе и Башкирии на майские праздники

В 2022 году жители Башкирии будут отдыхать с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 10 мая включительно. Традиционно майские праздники жители проводят на природе, например, на даче или в саду. В таком случае немаловажную роль играет погода. Так, Mkset узнал, какая погода ждет уфимцев в праздничные дни.