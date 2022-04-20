Глава Башкирии рассказал о своих планах после отставки

После завершения карьеры чиновника глава Башкирии планирует вернуться в университет. Об этом сам Радий Хабирова сообщил на встрече со студентами БашГУ.

Сегодня, 20 апреля, Радий Хабиров на встрече со студентами БашГУ рассказал о своих планах после ухода с государственной службы. Так, глава региона заявил, что «рано или поздно» завершит карьеру чиновника и не исключает возможность возвращения в университет в качестве преподавателя. В частности, Хабиров отмечает, что после назначения на пост и. о. главы республики он планировал читать лекции для студентов БашГУ, однако из-за рабочего графика от идеи пришлось отказаться. Напомним, что о планах после завершения карьеры озвучивал и министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Так, в декабре прошлого года стало известно, что Хажин поступил на первый курс магистратуры БГМУ по направлению клиническая психология, а после завершения карьеры министра Хажин планирует уйти «в систему здравоохранения работать психологом», а после завершения карьеры министра Хажин планирует уйти «в систему здравоохранения работать психологом».

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