Что происходит на Советской площади и как Путин вызвал у Хабирова аппетит к кыстыбый

День начался с трагического известия – главу ГИБДД города Кумертау и его супругу обнаружили в их квартире без признаков жизни. Коллеги обеспокоились отсутствием мужчины на службе и наведались к нему домой, где и обнаружили тела мужа и жены. В следкоме заподозрили, что трагедия могла произойти из-за чьей-то неосторожности и теперь будут выяснять так ли это. Возбуждено уголовное дело.
Журналист Mkset побывала на Советской площади, которую в последние годы то и дело реконструируют. Впечатления от того как выглядит площадь в самом сердце Уфы приправлены крайне интересными фактами и разумеется цифрами – рекомендуем к прочтению.
Жители Стерлитамака накануне здорово удивились, когда на двери процедурного кабинета узрели объявление о том, что на основании ряда распоряжений и прочих документов желающим уколоться с собой следует иметь шприцы и спиртовые салфетки. Как разрешилась ситуация и главное – кто в ней виновен, можно узнать здесь.
Сразу две позитивные новости оказались связаны с башкирской уличной едой, а именно со стрит фудом AIBAT HALLYAR, который в Уфе работает не первый год и гостей своих потчует интересными кулинарными вариациями на тему национального блюда кыстыбый. Руководитель общепита пообщался лично с Путиным и в ходе их общения даже вышел курьез, а после того как президент пообещал отведать что же за диковинку готовят в Уфе, перекусить там в субботу пообещал и Радий Хабиров.