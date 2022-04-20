Что происходит на Советской площади и как Путин вызвал у Хабирова аппетит к кыстыбый

Сразу две позитивные новости оказались связаны с башкирской уличной едой, а именно со стрит фудом AIBAT HALLYAR, который в Уфе работает не первый год и гостей своих потчует интересными кулинарными вариациями на тему национального блюда кыстыбый. Руководитель общепита пообщался лично с Путиным и в ходе их общения даже вышел курьез, а после того как президент пообещал отведать что же за диковинку готовят в Уфе, перекусить там в субботу пообещал и Радий Хабиров.