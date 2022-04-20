Чиновников мэрии Уфы будут судить за 60 так и непостроенных школ и детских садов

Чиновников мэрии Уфы будут судить за 60 так и непостроенных школ и детских садов
Чиновников мэрии Уфы будут судить за 60 так и непостроенных школ и детских садов
Вчера, 18:19ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Выяснилось, что сотрудники мэрии годами игнорировали необходимость побуждать застройщиков возводить социальные объекты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 20 апреля.

Надзорное ведомство ведомство выявило нарушения закона, которые допустили чиновники мэрии Уфы в ходе реализации адресной программы развития уже застроенных территорий. Конкретно говоря речь идет о том, что мэрия не требовала с застройщиков возводить школы, детсады, а также не влияла на скорость расселения аварийного и ветхого жилья, в то время как договоры на данные виды работ с застройщиками были заключены.

Из-за халатности, в которой заподозрили чиновников, в Уфе не было построено более 60 социальных объектов. Бездействие работников мэрии помимо прочего повлекло взыскание из бюджета города более 1335 миллионов рублей. В такую сумму были оценены убытки ООО «Стройинвест».

Сообщает пресс-служба прокуратуры и о том, что требования администрации Уфы по взыскании с ООО «Центр структурных разработок» на сумму превышающую 7 миллионов рублей суд отклонил.

Прокуратура передала имеющиеся данные следствию, и уже оно возбудило в отношении чиновников уголовное дело по статье «халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».

Исполняя требования представления прокуратуры администрация расторгла неисполненные договора и начала работать по претензиям, которые рассмотрит Арбитражный суд. В прокуратуре же намерены контролировать ход расследования.

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