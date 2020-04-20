Волонтеры снабжают машинами медучреждения по всей стране

На новых автомобилях, помеченных хэштегом #Спасибоврачам, медиков развозят после трудных дежурств по домам или по вызовам к пациентам, пишет kursdela.biz.

Самое большое количество транспортных средств получили клиники Москвы и Подмосковья. Здесь эпидемиологическая ситуация самая сложная по России.

«Терпение персонала больниц и поликлиник, понимание пациентов — наши медики предпринимают все возможное, поверьте. Помощь властей — большое спасибо за оперативную помощь. Поддержка бизнеса — предпринимателям в настоящее время тоже нелегко, но они тоже помогают, и это является бесценным. „Единая Россия“ передала машины. Любая поддержка сегодня — по цене жизни. Сейчас все мы объединились в борьбе с вирусом. Только таким образом, вместе, мы сможем преодолеть все трудности», — заявил главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», дополнительный транспорт уже передали врачам, и он работает в Чувашии, Краснодарском, Алтайском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и на других территориях страны.

«Нехватка автомобилей фиксируется не только в столице, но и почти в каждом регионе. По этой причине нами было решено направить часть денег на покупку транспорта для того, чтобы убрать эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных минздравов», — пояснил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Машины закупили за счет уменьшения расходов на выборы и управленческих расходов партии, а также перераспределения денег на оказание адресной поддержки населению и врачам при пандемии.

Так, в Уфе врачи Городской клинической больницы № 21 отправятся в ближайшие дни на выезды к людям старшего возраста на новой «Лада Ларгус», рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Автомобиль 14 апреля в пользование медработников поступил в рамках акции «Спасибо врачам» от регионального отделения «Единой России». Еще одну машину «Лада Веста» передали единому волонтерскому центру «Наша забота».

«Больница будет использовать автомобиль для проведения диспансерного наблюдения лиц старшего возраста. В первую очередь выезды будут делать на участки Уфимского района. Это одна из крупнейших по охвату пациентов больниц, поэтому было принято решение передать транспорт именно сюда.