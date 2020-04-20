Власти Башкирии закрывают автобусное сообщение между Уфой и Москвой

В правительстве Башкирии приняли решение о прекращении автобусного сообщения с Москвой. Такое решение было принято после того, как глава РБ Радий Хабиров в Бирске заметил автобус, скорее всего, перевозящий людей нелегально. Об этом он рассказал сегодня на оперативном совещании в правительстве РБ.