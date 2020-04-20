Власти Башкирии закрывают автобусное сообщение между Уфой и Москвой
20 апреля, 14:15ОбществоМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Об этом стало сообщили на оперативном совещании в правительстве республики.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В правительстве Башкирии приняли решение о прекращении автобусного сообщения с Москвой. Такое решение было принято после того, как глава РБ Радий Хабиров в Бирске заметил автобус, скорее всего, перевозящий людей нелегально. Об этом он рассказал сегодня на оперативном совещании в правительстве РБ.
- Самое для нас уязвимое звено — те люди, которые приезжают из Москвы автобусами, особенно нелегальными маршрутами, - отметил Хабиров, поручив председателю Гостранса РБ Алану Марзаеву закрыть сообщение между городами.
Напомним, сегодня стало известно, что в Башкирии на ЖД вокзале перехватили зараженного коронавирусом человека.
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