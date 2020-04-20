В Уфе за 450 млн рублей построят футбольный манеж
О строительстве нового спортивного объекта в столице Башкирии рассказал Радий Хабиров.
Руководитель региона опубликовал пост с жизнеутверждающим хэштегом #жизньпродолжается на страницах своих социальных сетей.
Хабиров проинформировал, что в Уфе в ближайшее время начнется строительство футбольного закрытого манежа, на который республика получила из федерального бюджета порядка 450 млн рублей. Средства выделены в рамках проекта «Спорт – норма жизни».
«Это будет современный каркасно-модульный павильон на улице Комарова рядом с нашим стадионом «Нефтяник», где будут тренироваться и играть взрослые и дети. Проектирование спортивного комплекса выполнено, в мае планируем заключить контракт с застройщиком», – отметил руководитель региона.
Напомним, ранее он сообщал, что в республике не планируют останавливать строительство музея-заповедника «Шульган-Таш» в Бурзянском районе.