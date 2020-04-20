В Уфе за 450 млн рублей построят футбольный манеж

Руководитель региона опубликовал пост с жизнеутверждающим хэштегом #жизньпродолжается на страницах своих социальных сетей.

Хабиров проинформировал, что в Уфе в ближайшее время начнется строительство футбольного закрытого манежа, на который республика получила из федерального бюджета порядка 450 млн рублей. Средства выделены в рамках проекта «Спорт – норма жизни».

«Это будет современный каркасно-модульный павильон на улице Комарова рядом с нашим стадионом «Нефтяник», где будут тренироваться и играть взрослые и дети. Проектирование спортивного комплекса выполнено, в мае планируем заключить контракт с застройщиком», – отметил руководитель региона.