В Москве от коронавируса в больнице на Коммунарке лечатся 410 человек
20 апреля, 15:54ОбществоФото: flickr.com
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В московской клинической больнице №40 (поселок Коммунарка) по состоянию на 20 апреля лечатся 410 пациентов с диагнозом COVID-19.
Об этом рассказал в публикации в Facebook главврач учреждения Денис Проценко, сообщает газета «Известия».
Он отметил, что за все время, пока больница является основной клиникой по лечению коронавируса, на лечении с диагнозом COVID-19 в ней получали медицинскую помощь 606 пациентов. Из них у 603 выявилась внебольничная пневмония.
При этом в реанимационном отделении сейчас получают лечение 56 человек. Подключены к аппаратам ИВЛ 28 из них.
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