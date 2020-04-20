В мэрии Уфы прокомментировали информацию о заражении коронавирусом Салавата Хусаинова
Разъяснения опубликованы на официальном сайте администрации Уфы.
Сегодня, 20 апреля, несколько телеграм-каналов разместили новость о том, что столичную администрацию срочно закрыли на карантин из-за того, что у первого вице-мэра Салавата Хусаинова обнаружен коронавирус.
Однако мэрия уверенно опровергла данное сообщение.
- Данная информация является недостоверной. Администрация ГО город Уфа работает в штатном режиме, - говорится в официальном пресс-релизе.
В подтверждение вышесказанного завтра, 21 апреля, в мэрии пройдет онлайн-брифинг на тему работы ЖКХ в режиме полной самоизоляции, его проведен именно Салават Хусаинов.
Начало в 16.00. Трансляцию можно будет посмотреть на страницах муниципалитета в соцсетях.
Напомним, ранее распространялась похожая информация о том, что коронавирусом заражены дети главного раввина Башкирии Дана Кричевского, однако он также опроверг данную информацию.