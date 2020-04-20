В башкирском Стерлитамаке сняли карантин с городской больницы

В настоящий момент, по данным профсоюза, медработники пациенты больницы покинули стены медучреждения и остаются дома на самоизоляции.

Напомним, что больницу закрыли на карантин 10 апреля из-за выявленного пациента с коронавирусом. Всех сотрудников, которые были в контакте с инфицированным, вызвали на работу и оставили там. Всего в больнице было около 120 сотрудников и около 250 пациентов с готовыми выписками на руках, все они ждали результатов анализов.

Сейчас, по информации председателя Стерлитамакской городской профсоюзной организации работников здравоохранения Азата Курбангалеева, из учреждения выписали больных, которые не нуждаются в медпомощи. В стенах учреждения сейчас остались 36 больных и 23 сотрудника – только дежурный персонал.

«Проблем с размещением у медработников нет. Вчера сотрудники, находящиеся на смене, получили дополнительное питание от спонсора ресторан «Аристократ». Сейчас какая-либо помощь им не требуется», – сообщил он.