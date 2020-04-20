В Башкирии усилят контроль за продажей мяса, чтобы не повторить случай в Сибае

В Башкирии введут особый ветеринарный контроль за продажей мяса птицы. Об этом сообщил председатель государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев.

Напомним, торговец мясом, приехавший в Сибай из Челябинской области, оказался заражен коронавирусом. Было установлено, что мужчина вернулся из отдыха в Дубае и не самоизолировался. Вместо этого отправился торговать на сибайский рынок. Он успел заразить свою шестилетнюю внучку, фельдшера, которая брала у него анализы, а также сотрудницу Сбербанка Кизильского района области.