В Башкирии сняли карантин с еще одной крупной больницы
Об этом сообщили на ежедневном брифинге Минздрава.
С сегодняшнего дня, 20 апреля, ГКБ №2 в городе Стерлитамак заработает в штатном режиме. Там провели карантинные меры и сняли установленные ограничения. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника отдела управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев.
— Больница заработает в полной мере. Также, как мне известно, она перепрофилирована в госпиталь для лечения Covid-19, — отметил Венер Изикаев.
Представитель Роспотребнадзора также отметил, что сейчас с ограничительными мероприятиями работают уфимская 21-я больница, Белебеевская ЦРБ, Октябрьская ЦРБ. Частично закрыты на карантинные мероприятия республиканский клинический онкологический диспансер, больница скорой медицинской помощи, ГКБ №8, клиническая больница №1 города Стерлитамак, Салаватская и Ишимбайская ЦРБ.