В Башкирии сняли карантин с еще одной крупной больницы

С сегодняшнего дня, 20 апреля, ГКБ №2 в городе Стерлитамак заработает в штатном режиме. Там провели карантинные меры и сняли установленные ограничения. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника отдела управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев.

— Больница заработает в полной мере. Также, как мне известно, она перепрофилирована в госпиталь для лечения Covid-19, — отметил Венер Изикаев.