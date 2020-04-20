В Башкирии опубликуют новый перечень разрешенных видов деятельности при карантине

Сегодня, 20 апреля, на оперативном совещании в правительстве республики рассказали об изменениях, которые произошли в сфере предпринимательства. Теперь власти будут публиковать перечень разрешенных видов деятельности вместо старого списка с названиями предприятий, коорые могут работать во время карантина в связи с коронавирусом.

Перечень можно найти на сайте «Дорога 02» и на сайте Госкомитета по предпринимательству РБ.

— Также информацию о перечне разрешенных видов деятельности можно выяснить в ситуационном центре, который консультирует по всем вопросам, — отметил вице-премьер РБ Андрей Назаров.

Он также напомнил, что с сегодняшнего дня на предприятиях республики сотрудники допускаются к работе при наличии пропуска-справки и документа, удостоверяющего личность. По словам Андрея Назарова, прежнюю форму справки было решено заменить после того, как выяснилось, что люди с помощью нее нарушают режим «самоизоляции».