В Башкирии на вокзале перехватили зараженного коронавирусом пассажира

Сегодня, 20 апреля, в правительстве Башкирии глава республики провел совещание, посвященное борьбе и профилактике с коронавирусом. В связи с тем, что первые зараженные прибыли из других городов и стран, на особом контроле сейчас находится пассажиропоток в аэропортах и на вокзалах.

— Просто вас всех информирую: на ЖД вокзале мы перехватили человека, у которого подтвердился диагноз коронавируса. Этот человек к нам прибыл из Москвы. Теперь совершенно точно эту работу надо продолжать, — сказал Радий Хабиров.