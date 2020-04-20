В Башкирии на вокзале перехватили зараженного коронавирусом пассажира
20 апреля, 14:10ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.
Сегодня, 20 апреля, в правительстве Башкирии глава республики провел совещание, посвященное борьбе и профилактике с коронавирусом. В связи с тем, что первые зараженные прибыли из других городов и стран, на особом контроле сейчас находится пассажиропоток в аэропортах и на вокзалах.
— Просто вас всех информирую: на ЖД вокзале мы перехватили человека, у которого подтвердился диагноз коронавируса. Этот человек к нам прибыл из Москвы. Теперь совершенно точно эту работу надо продолжать, — сказал Радий Хабиров.
Глава республики также дал поручение определить количество контактных с этим пассажиром. После этого он попросил всех отправить на самоизоляцию.
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