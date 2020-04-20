В Башкирии частично закрыта на карантин из-за коронавируса районная больница

По словам главного врача Кушнаренковской ЦРБ Ольги Шайхутдиновой, в больнице были наложены ограничения после предписания регионального Роспотребнадзора.

Ольга Шайхутдинова сообщила, что решение было принято после того, как в больнице обнаружили пациента с подтвержденным анализом на коронавирус. В настоящий момент его госпитализировали в инфекционный госпиталь в Дюртюли. Главный врач также сообщила, что сейчас в карантинном отделении находятся 6 сотрудников и 8 больных.

«Повышенной температуры в сочетании с другими клиническими проявлениями, характерными для коронавирусной инфекции, не наблюдается. Сотрудники отделения обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Организовано четырехразовое питание. Коллективом ЦРБ осуществляется постоянный контакт с коллегами, моральная поддержка разговорами по телефону, личными сообщениями. Все 14 человек из карантинного отделения обеспечены наборами продуктов питания и предметами быта по мере необходимости», – рассказала руководитель учреждения.