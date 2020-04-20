Радий Хабиров рассказал, когда Башкирия достигнет пика заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 20 апреля, на оперативном совещании в правительстве республики глава региона Радий Хабиров предположил, когда Башкирия доберется до пика заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что сейчас ситуация с больными идет по нарастающей, пока наблюдается только рост количества пациентов.

— Такая цифра будет еще у нас идти, мы еще от пика далеко. Как мы примерно себе понимаем, мы не будем гадать, но совершенно точно, это факт, что Москва встретила эту проблему на 3-4 недели раньше нас. И, как видите, Москва только-только подходит к определенному пику. Поэтому я вас вновь настраиваю на очень продолжительную, долгую, серьезную и ответственную работу, — сказал Радий Хабиров.