Парк отдыха «Ильмурзино» в период карантина занялся благоустройством территории
Персонал надеется на скорую встречу с гостями и активно готовятся к ней.
Парк отдыха «Ильмурзино» является одним из самых любимых жителями и гостями республики мест в Башкири, где удачно совмещен комфортный отдых и почти нетронутая цивилизацией природа.
Мы не раз ранее рассказывали о работе этого уникального предприятия. В период пандемии коронавируса мы поинтересовались, чем сегодня живут наши старые знакомые, пока население пребывает в режиме самоизоляции.
— Сейчас наступили непростые времена, но несмотря на это мы не унываем. Мы всей командой приводим наш Парк в порядок, готовимся к летнему сезону и к встрече наших любимых гостей. Наша команда стала еще более сплоченной, и это радует. А я в свою очередь тоже изо всех сил стараюсь поддерживать ребят и выплачиваю им зарплату.Мы верим, что совсем скоро у всех будет все хорошо! — рассказала собственник Парка отдыха «Ильмурзино» Юлия Валуева.
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