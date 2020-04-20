Парк отдыха «Ильмурзино» в период карантина занялся благоустройством территории

Мы не раз ранее рассказывали о работе этого уникального предприятия. В период пандемии коронавируса мы поинтересовались, чем сегодня живут наши старые знакомые, пока население пребывает в режиме самоизоляции.

— Сейчас наступили непростые времена, но несмотря на это мы не унываем. Мы всей командой приводим наш Парк в порядок, готовимся к летнему сезону и к встрече наших любимых гостей. Наша команда стала еще более сплоченной, и это радует. А я в свою очередь тоже изо всех сил стараюсь поддерживать ребят и выплачиваю им зарплату.Мы верим, что совсем скоро у всех будет все хорошо! — рассказала собственник Парка отдыха «Ильмурзино» Юлия Валуева.