Опубликована карта распространения коронавируса в Прикамье

Как сообщает properm.ru, по состоянию на 20 апреля в регионе зафиксированы заражения в 31 районах. Большая часть из них проживает в Перми (127 случаев) и Чайковском (10 случаев). Первые случаи инфицирования коронавирусом были отмечены в Осе, Барде, Горнозаводске, Кизеле, Александровске, Чернушке, Уинском, а также Большой Соснове.