Опубликована карта распространения коронавируса в Прикамье
20 апреля, 17:32ОбществоФото: pixabay.com
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На официальном портале губернатора Прикамья опубликована карта распространения COVID-19 в регионе.
Как сообщает properm.ru, по состоянию на 20 апреля в регионе зафиксированы заражения в 31 районах. Большая часть из них проживает в Перми (127 случаев) и Чайковском (10 случаев). Первые случаи инфицирования коронавирусом были отмечены в Осе, Барде, Горнозаводске, Кизеле, Александровске, Чернушке, Уинском, а также Большой Соснове.
Представители правительства Пермского края сообщили, что данные карты будут обновляться минимум раз в сутки. Общее число заражений в регионе достигло 198 человек, 165 из них получают лечение, 30 человек выздоровели, три погибли.
Карантин в регионе соблюдают 1650 жителей.
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