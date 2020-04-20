Минздрав Башкирии: У беременных обязательные тесты на коронавирус мы не требуем

Ранее сообщалось о том, что в клинике «Мать и Дитя» от стоящей на учете по беременности женщины потребовали самостоятельно сдать тест на наличие коронавирусной инфекции. На вопрос о том, обязаны ли все стоящие на учете беременные республики сдавать такой тест, глава минздрава Башкирии ответил отрицательно.

«Решение требовать результаты тестирования на коронавирус руководство клиники „Мать и дитя“ приняло самостоятельно. Это частная клиника, она имеет право принимать подобные решения. У нас есть четкие на то требования. Наличие тестов мы не требуем. Тщательный эпидеманализ проводим в случае, если беременная контактировала с зараженными, например, или у нее есть симпотомы. Маршрутизация в таком случае четко отработана — ее направят в Демский роддом», — пояснил Максим Забелин.