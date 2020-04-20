Минздрав Башкирии сообщил результаты анализов на коронавирус в роддоме РКБ

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что все результаты анализов на коронавирус, взятые о сотрудников и пациентов роддома при РКБ имени Куватова, оказались отрицательными.

В ведомстве проинформировали, что всех родивших уже выписали, а младенцев из реанимации перевели в другие больницы Уфа. Коллектив медицинского учреждения, по информации минздрава, отправили домой с сохранением заработной платы и стимулирующих выплат до 11 мая.