Минздрав Башкирии сообщил о новых случаях коронавируса за сутки

По данным на 12 часов 20 апреля в Башкирии подтверждено 349 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки количество заразившихся увеличилось на 52 пациента. Из них 247 пациентов госпитализированы для стационарного лечения, 74 человека находятся на амбулаторном лечении.

Выписали из медицинских учреждений 20 человек, выздоровели 6 пациентов.

О количестве летальных исходов министр не упомянул.

По словам Максима Забелина, на сегодняшний день в республике работают девять подведомственных лабораторий, три частные и две лаборатории центра гигиены и эпидемиологии. На текущую дату обследованы более 31 тысячи граждан республики, было выполнено более 34 тысяч тестов. За сутки выполнено 1972 анализа.