Китайские ученые назвали два препарата для борьбы с COVID-19
20 апреля, 16:26ОбществоФото: pixabay.com
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Ученые из Китая выяснили, что препараты авипиравир и хлорохин являются самыми эффективными для борьбы с коронавирусом COVID-19.
Для исследований они смоделировали атаку вируса на организм, сообщает газета «Известия» 20 апреля.
Ученые обнаружили, что COVID-19, проникая в организм, разрушает клетки гемоглобина в крови, вытесняя из него железо. Гемоглобин является необходимым белком для нормального газообмена в легких. Поэтому атакованные клетки данного органа отвечают сильным воспалительным процессом.
В этой ситуации, по мнению исследователей, эффективными являются два препарата. Хлорохин, который защищает гемоглобин от разрушительного действия вируса, и авипиравир, который не позволяет последнему заражать здоровые клетки.
При этом ученые отметили, что окончательные выводы можно будет сделать после более углубленного изучения вопроса.
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