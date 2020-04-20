Китайские ученые назвали два препарата для борьбы с COVID-19

Для исследований они смоделировали атаку вируса на организм, сообщает газета «Известия» 20 апреля.

Ученые обнаружили, что COVID-19, проникая в организм, разрушает клетки гемоглобина в крови, вытесняя из него железо. Гемоглобин является необходимым белком для нормального газообмена в легких. Поэтому атакованные клетки данного органа отвечают сильным воспалительным процессом.

В этой ситуации, по мнению исследователей, эффективными являются два препарата. Хлорохин, который защищает гемоглобин от разрушительного действия вируса, и авипиравир, который не позволяет последнему заражать здоровые клетки.