Каринэ Хабирова рассказала о тронувшем ее объявлении в Башкирии

Об этом событии Каринэ сообщила на странице своего Инстаграм. По ее словам, объявление она увидела, когда развозила продукты семьям, обратившимся на горячую линию. Каринэ Хабирова, напомним, трудится волонтером на "горячей линии": 8-800-200-34-11 (федеральный); 8 (347) 273-55-44 (местный).

В объявлении жительницы дома предлагает соседям позвонить ей, если нужна помощь с лекарствами или продуктами. По мнению супруги главы Башкирии, сейчас такое время, что поддержать тех, кто рядом довольно прост. Достаточна лишь вот такая забота об окружающих.

Фото: Инстаграм Каринэ Хабировой

«Согласитесь, прекрасная идея! Пожилые люди не имеют возможности заказать онлайн и выходить из дома для них не безопасно. А мы, можем помочь им, просто по пути захватив нужный перечень товаров из магазина или оформить доставку онлайн.#ДоброИзДома это так просто ...», – прокомментировала она.