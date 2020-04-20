Каринэ Хабирова рассказала о тронувшем ее объявлении в Башкирии
Супруга главы республики умилилась объявление с предложением о помощи в лифте
Об этом событии Каринэ сообщила на странице своего Инстаграм. По ее словам, объявление она увидела, когда развозила продукты семьям, обратившимся на горячую линию. Каринэ Хабирова, напомним, трудится волонтером на "горячей линии": 8-800-200-34-11 (федеральный); 8 (347) 273-55-44 (местный).
В объявлении жительницы дома предлагает соседям позвонить ей, если нужна помощь с лекарствами или продуктами. По мнению супруги главы Башкирии, сейчас такое время, что поддержать тех, кто рядом довольно прост. Достаточна лишь вот такая забота об окружающих.
«Согласитесь, прекрасная идея! Пожилые люди не имеют возможности заказать онлайн и выходить из дома для них не безопасно. А мы, можем помочь им, просто по пути захватив нужный перечень товаров из магазина или оформить доставку онлайн.#ДоброИзДома это так просто ...», – прокомментировала она.
Каринэ Хабирова призвала присоединиться к этой идее и поддержать Милану и всех, кто уже практикует добрые дела..