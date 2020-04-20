Горный университет собрал молодых ученых на онлайн-форум

Впервые за 18 лет существования конкурса более 800 ученых рассказали о своих научных проектах в удаленном режиме. Для зрителей в интернете была организована прямая трансляция, к которой подключились 1,5 тысячи человек. Об этом пишет forpost-sz.ru.

В этом году конкурс состоял из 17 параллельных секционных заседаний. Максимальное количество зрителей привлекло заседание по теме «Актуальные проблемы и противоречия развития современного общества». За два дня онлайн-трансляцию этой секции посмотрели 324 человека. Также интерес зрителей вызвали номинации «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «Информационно-телекоммуникационные технологии и цифровая трансформация».

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко отметил высокую эффективность форума. Несмотря на онлайн-формат, презентация докладов прошла качественно – ученые могли рассказывать о своих работах, общаться с оппонентами и прислушиваться к мнению специалистов.

Литвиненко отметил, что на протяжении 18 лет для многих студентов и аспирантов форум «Актуальные проблемы недропользования» стал первым шагом в науку и профессию. Хорошо, что конкурс не отменили из-за пандемии коронавируса и он смог интегрироваться в онлайн-формат, отметил ректор.