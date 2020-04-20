ВКонтакте выяснила, о чём мечтают россияне во время самоизоляции

Он появился в мобильном приложении VK вскоре после начала периода самоизоляции. В списки желаний попадают антисептики, море, компьютерные кресла и другие мечты.

Только за первые две недели новым разделом воспользовались больше 4 миллионов человек. В «Желаниях» они указывают товары из VK и AliExpress, которые хотят получить в подарок, рассказывают о своих мечтах, просматривают вишлисты друзей и находят идеи для сюрпризов близким в тематических подборках.

Чаще всего желания добавляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В топ активных городов также попали Краснодар, Казань, Новосибирск и Самара.

Самые популярные товары в «Желаниях» связаны с комфортом в самоизоляции:

— Большинство пользователей интересуются развлечениями и высокотехнологичными товарами. В разделе много заявок на смартфоны — в лидерах iPhone, чуть отстаёт Samsung Galaxy. Из беспроводных наушников предпочитают AirPods, из фитнес-браслетов — Mi Band. Среди игровых приставок побеждают Dendy и PlayStation — вторая идёт с небольшим отставанием. Из настольных игр чаще выбирают «Монополию». Также есть большой спрос на компьютерные кресла и зарядные устройства.

— В желаниях много гигиенических и косметических средств — статистика показывает, что люди заботятся о красоте и здоровье. Популярностью пользуются санитайзеры и антисептики, влажные салфетки, термометры — их выбирают даже чаще, чем смартфоны. Также в вишлистах есть массажные ванночки для ног, кремы и щипцы для завивки волос.

— Во время самоизоляции многие пользователи стремятся обустроить свой быт и загадывают электрические грили, кофемашины и мультипекари.

В списке востребованных товаров также оказалась маскарадная маска с волчьей головой и большая плюшевая акула.

Помимо конкретных вещей, в разделе можно оставить собственное желание. Список получился разнообразный:

— в Москве больше всего хотят вакцину от коронавируса;

— в Барнауле мечтают о скорой победе над COVID-19;

— в Белгороде хотят на море;

— во Владивостоке загадывают стикеры ВКонтакте, комплекты книг о Гарри Поттере и фигурки BTS;

— в Воронеже желают любви и необычных носков;

— в Екатеринбурге загадывают мягкие игрушки, мерч BTS и спортивный инвентарь;

— в Казани ищут любовь и счастье;

— в Оренбурге мечтают об окончании самоизоляции и готовятся к активной жизни — здесь в топе футбольные и волейбольные мячи и модные носки;

— в Перми есть спрос на гитары, татуировки и букеты цветов;

— в Уфе хотят счастья и денег.

Среди желаний россиян также часто встречаются автографы знаменитостей, товары для взрослых и книги.