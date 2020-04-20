Башкирия заняла 3 место среди регионов РФ по показателю смертности от коронавируса

По данным на 19 апреля, смертность от коронавируса в Республике Башкортостан составила 4,05%. Это выше, чем в Москве (0,73%) и в Московской области (1,06%) – в основных очагах распространения инфекции в стране.

По проценту смертей от количества заразившихся коронавирусом Башкирия занимает третье место по стране, уступая лишь Псковской области (13,64%) и Республике Калмыкия (4,06).

Фото: Mkset.ru

Башкирия оказалась также на третьем месте по росту количества больных с подтвержденным диагнозом коронавирус. В Башкирии прирост за вчерашние сутки составил +4 человека. На первом Москва +176 (+28), на втором Московская область +49 (+9). Прирост заражений за последние сутки в Башкирии составил 18% (+45 человек) - 10 место по стране.