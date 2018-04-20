Экологи из Уфы требуют экспертизу очистных сооружений Кроношпана

Уфимцы просят провести экологическую экспертизы в отношении всех объектов, которые запланировано построить на территории индустриального парка «Уфимский». По их мнению, строящиеся очистные не предназначены для очистки промышленных стоков и от этого пострадает весь город.

Такой вывод был сделан после изучения проектной документации очистных сооружений, которая появилась на сайте госзакупок. Подозрения жителей подтвердил эксперт в области водоснабжения и водоотведения Владимир Назаров. Ученый Уфимского государственного нефтяного университета раскритиковал проект и признал его неэффективным.

По его мнению, запланированные очистные сооружения не будут очищать от тяжелых металлов, формальдегидов и других химических соединений, и опасные промышленные стоки, включающие химические соединения и формальдегид от индустриального парка "Уфимский", будут сбрасываться в сети МУП "Уфаводоканала", что могут создать угрозу отравления водоснабжения столицы.

“В настоящее время на территории индустриального парка в нарушение ст. 3 Закона о государственной экологической экспертизы возводятся комплектные линии ОСБ и МДФ, являющиеся объектами ГЭЭ согласно ст. 11 Закона, что следует из письма Росприроднадзора России от 01.02.2018 года за № АС-09-05-32/1943», - сообщается также в письме.