В России выросла доля нелегального рынка сигарет
За первые три месяца 2018 года доля контрафактной табачной продукции на российском рынке увеличилась более чем в 1,7 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.
По данным аналитического агентства Kantar TNS, 7,7% от всех продаваемых в России сигарет ввезены в страну незаконно. Об этом пишет портал rns.online.
В первом квартале 2017 года на табачном рынке России объемы нелегальной продукции составляли 4,6%. Исследование Kantar TNS показывает, что в этом году в стране будет продано порядка 20 миллиардов штук нелегальных сигарет. Федеральный бюджет недополучит прибыли от табачных акцизов и НДС на общую сумму свыше 50 миллиардов рублей.
37% нелегальной табачной продукции идет в Россию из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На его долю приходится 2,9% потребляемых в РФ сигарет. Среди стран ЕАЭС больше всего контрафакта ввозится из Белоруссии, продукция которой занимает 2,2% российского рынка.
За первые три месяца нынешнего года в России стали чаще выявлять сигареты без специальных акцизных марок или с признаками их подделки. Сейчас такая продукция занимает 2,4% отечественного рынка, хотя еще год назад ее объем составлял 1,6%.
По словам экспертов, на рост количества табачной продукции без акцизных марок влияет отсутствие в стране обязательной системы цифровой маркировки. Благодаря последней можно эффективно отслеживать места производства, перемещение и уплату акцизных пошлин с товаров.
Больше всего нелегальных сигарет ввозится в РФ через территории Брянской и Смоленской областей, а также республики Северного Кавказа. Так на Кавказе показатель по нелегальному табаку превышает общероссийский в три раза. С января по апрель 2018 года доля нелегальных сигарет, продаваемых на этих территориях, достигла 21,4%.
Объемы нелегального рынка сигарет в Саратовской, Самарской, Оренбургской и Челябинской областях выросли в 2,5 раза - с 5,5% в первом квартале 2017 года до 13,6% по итогам первого квартала 2018 года.