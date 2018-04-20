В России выросла доля нелегального рынка сигарет

По данным аналитического агентства Kantar TNS, 7,7% от всех продаваемых в России сигарет ввезены в страну незаконно. Об этом пишет портал rns.online.

В первом квартале 2017 года на табачном рынке России объемы нелегальной продукции составляли 4,6%. Исследование Kantar TNS показывает, что в этом году в стране будет продано порядка 20 миллиардов штук нелегальных сигарет. Федеральный бюджет недополучит прибыли от табачных акцизов и НДС на общую сумму свыше 50 миллиардов рублей.

37% нелегальной табачной продукции идет в Россию из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На его долю приходится 2,9% потребляемых в РФ сигарет. Среди стран ЕАЭС больше всего контрафакта ввозится из Белоруссии, продукция которой занимает 2,2% российского рынка.

За первые три месяца нынешнего года в России стали чаще выявлять сигареты без специальных акцизных марок или с признаками их подделки. Сейчас такая продукция занимает 2,4% отечественного рынка, хотя еще год назад ее объем составлял 1,6%.

По словам экспертов, на рост количества табачной продукции без акцизных марок влияет отсутствие в стране обязательной системы цифровой маркировки. Благодаря последней можно эффективно отслеживать места производства, перемещение и уплату акцизных пошлин с товаров.

Больше всего нелегальных сигарет ввозится в РФ через территории Брянской и Смоленской областей, а также республики Северного Кавказа. Так на Кавказе показатель по нелегальному табаку превышает общероссийский в три раза. С января по апрель 2018 года доля нелегальных сигарет, продаваемых на этих территориях, достигла 21,4%.