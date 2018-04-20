В России на предприятиях число роботов выросло на 84%
По данным Международной Федерации Робототехники (IFR) за 2017 год количество промышленных роботов на российских заводах увеличилось на 84%.
В прошлом году на предприятиях России функционировало уже 658 промышленных роботов. Об этом пишет портал rns.online.
Доклад на тему использования роботов в производстве был представлен генеральным секретарем IFR Гудруной Лиценбергер. Женщина взяла слово во время прошедшего в четверг в Москве Industrial Robotics Workshop.
По словам генсека IFR, роботизация промышленности позволит оградить людей от опасных работ. Деятельностью сопряженной с риском для здоровья человека станут заниматься машины. Одновременно с этим внедрение роботов на предприятия позволит создать ряд новых профессий.
Людям нужно смотреть на проблему шире. Машины станут выполнять за человека самую тяжелую работу. Уже сейчас мир испытывает потребность в квалифицированных специалистах, способных организовать работу с участием роботов. Именно нехватка профессиональных кадров препятствует развитию робототехники как в мире, так и России, сказала Лиценбергер.
Отметим, что Industrial Robotics Workshop состоялся в Москве впервые. Не исключено, что мероприятие будут проводить в России каждый год. Событие планируется сделать большим и отраслевым.