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В России на предприятиях число роботов выросло на 84%
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихЧП в школе
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В России на предприятиях число роботов выросло на 84%

Сегодня, 17:08Общество
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