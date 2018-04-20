В Башкирии стали известны даты последних звонков для 9 и 11 классов
Сегодня, 14:36ОбществоТатьяна Майорова
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Дата вручения аттестатов выпускникам школ также уже определена.
Стали известны точные даты проведения последних звонков для старшеклассников в Башкирии.
Для выпускников 11 классов последний звонок пройдет 25 мая, а торжественное вручение аттестатов состоится 23 июня с учетом сроков проведения пересдач ЕГЭ.
При этом дата проведения весеннего бала выпускников, который в Уфе проходит традиционно на Советской площади, пока не оглашалась. Вполне возможно, что в Уфе он опять пройдет не в один день с последним звонком, как это было в прошлом году в столице республики.
Свой последний звонок будет и у девятиклассников, он пройдет 24 мая.
Руководителей органов местного самоуправления просят обеспечить безопасность учеников и их родителей, а также преподавателей.
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