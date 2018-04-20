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В Башкирии стали известны даты последних звонков для 9 и 11 классов
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихЧП в школе
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В Башкирии стали известны даты последних звонков для 9 и 11 классов

Сегодня, 14:36ОбществоТатьяна Майорова
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