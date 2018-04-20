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В Башкирии медик пролоббировала заключение госконтрактов со своей фирмой
Сюжеты:
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Mani

В Башкирии медик пролоббировала заключение госконтрактов со своей фирмой

Сегодня, 18:18ОбществоТатьяна Майорова
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