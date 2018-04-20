В Башкирии медик пролоббировала заключение госконтрактов со своей фирмой

Прокурорская проверка выяснила, что в Ишимбае центральная больница заключила с ООО «Квадрат» четыре контракта на поставку изделий и расходных материалов для баклаборатории на общую сумму около 1,7 млн. рублей.

При этом единственным учредителем фирмы-поставщика оказалась заведующая данной лабораторией, которая скрыла данный факт от руководства больницы, всячески лоббируя выбор именно этого предприятия.

Вдобавок, как выяснила проверка, женщина была ответственна в лаборатории за противодействие коррупции и урегулирование конфликта интересов, в чем, собственно, сама и оказалась грешна.