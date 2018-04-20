Ушел из жизни воспитатель летчиков полковник Салават Якупов

Родители детей, которые воспитываются в школе, коллеги, соратники с прискорбием узнали эту печальную новость. После продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни основатель Уфимской общеобразовательной школы-интернат с первоначальной лётной подготовкой Салават Гиниятович Якупов.

Салават Якупов в 1980 году окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР и в 1992 году – военную академию имени М.В.Фрунзе. Под руководством Якупова С.Г с момента образования Уфимская школа-интернат за 15 лет выпустила в большую жизнь 640 воспитанников.

Из них в высшие военные училища лётчиков поступило более 100 человек, в военные авиационные Академии и инженерные училища ВВС – 60 человек, прочие высшие военно-учебные заведения – более 250 человек, в высшие гражданские учебные заведения – 150 человек. Выпускники первых девяти выпусков уже служат в войсках офицерами.

Салават Якупов пользовался непререкаемым авторитетом не только среди офицеров, преподавателей, кадетов, но и руководства Уфы и республики. - Морское собрание Республики Башкортостан глубоко скорбит по безвременной кончине Якупова Салавата Гиниятовича и выражает искреннее соболезнование родным и близким, а также всем курсантам кадетского корпуса и его педагогическому коллективу, - сообщили в Морском собрании.

Блогер Шаура Гаппасова, у которой сын обучается в Уфимской школе-интернате, так отреагировала на печальное известие:

- Салават Гиниятович- это человек, отдавший всего себя детям... Разработал уникальную систему воспитания настоящих мужчин. Светлая память... Дети, учителя в шоке. Человек, на котором все держалось в этой кадетской школе... Прошел многое... локальные войны... За добросовестное отношение своих служебных и общественных обязанностей Якупов Салават Гиниятович был награждён орденами «Мужества», «За личное мужество», медалью «За отвагу» и другими государственными и республиканскими поощрениями.

- Дай вам Бог, преодолеть неизбежное и избежать непреодолимое, - такое напутствие в свое время он дал своим воспитанникам.