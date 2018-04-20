Участники из России победили на первенстве мира по программированию ICPC
Сегодня, 17:02Общество
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Российские команды студентов выиграли четыре из 13 медалей чемпионата мира по программированию ACM ICPC.
Россияне завоевали наибольшее число медалей. Следом за ними идут команды из США и Китая, которым досталось по три медали. По одной медали получили участники из Японии, Кореи и Литвы. Об этом пишет портал rns.online.
Команда МГУ смогла занять первое место. Сборная МФТИ расположилась на второй ступени пьедестала. Командам Университета ИТМО и УрФУ досталась «бронза».
Отметим, что чемпионат мира по программированию ICPC проходит под эгидой ассоциации вычислительной техники (ACM). Его корни идут от соревнований, проводившихся в 1970-х годах в Техасском университете.
Чемпионат ACM ICPC в свое время спонсировали такие фирмы как Apple, AT&T, Microsoft и IBM. В 2018 году финал состязаний прошел в Пекине.
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