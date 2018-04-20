Участники из России победили на первенстве мира по программированию ICPC

Россияне завоевали наибольшее число медалей. Следом за ними идут команды из США и Китая, которым досталось по три медали. По одной медали получили участники из Японии, Кореи и Литвы. Об этом пишет портал rns.online.

Команда МГУ смогла занять первое место. Сборная МФТИ расположилась на второй ступени пьедестала. Командам Университета ИТМО и УрФУ досталась «бронза».

Отметим, что чемпионат мира по программированию ICPC проходит под эгидой ассоциации вычислительной техники (ACM). Его корни идут от соревнований, проводившихся в 1970-х годах в Техасском университете.