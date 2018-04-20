Бывший вице-мэр Уфы опроверг информацию о предъявлении ему нового обвинения

Сегодня, 20 апреля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов дал комментарий по поводу информации о предъявлении ему обвинения еще по оному уголовному делу.

Напомним, следком Башкирии в феврале 2017 года возбудил уголовное дело, в связи с тем, что в период с 2008 по 2015 год сотрудники администрации Уфы подписывали с коммерсантами так называемые «договора о развитии застроенных территорий». Согласно контрактам, строительные фирмы обязались провести расселение ветхих домов за свой счет, взамен они получали право застраивать освободившуюся после сноса домов территорию. Однако, как удалось установить порядка 155 домов, в отношении которых были заключены такие договоры, были расселены за счет федеральной программы. Ущерб был оценен в 930 млн рублей. Как сообщил Медиакорсети источник, бывший первый вице-мэр отказался подписать предъявленное ему обвинение, а впоследствии был госпитализирован.

Тем не менее сегодня Александр Филиппов заявил, что данная информация не соответствует действительности.

- Я не знаю ни о каком новом уголовном деле, по крайней мере, мне о нем неизвестно и никаких официальных уведомлений мне об этом не направлялось ни устно, ни письменно со стороны следственных органов, никакого нового объявления мне не предъявлено, - сообщил экс-чиновник. – Да оно и не могло быть предъявлено, потому что не закончились следственные действия, в которых я прохожу в качестве свидетеля как и многие другие бывшие и действующие сотрудники администрации… И я не лежу ни в какой больнице, а нахожусь здесь, живой и здоровый и во вполне вменяемом состоянии.

При этом Александр Филиппов, что 18 апреля исполнился уже ровно год, как он не работает в администрации города, так что, по его мнению, возможно, эта новость была как своеобразное празднование такой годовщины.

Попутно Александр Филиппов дал комментарий и по поводу уголовного дела, приговор по которому должен быть ему вынесен 24 апреля. Медиакорсеть подробно писала об этом деле в течение последнего полугода.

В Следственном комитете информацию о предъявлении Александру Филиппову нового обвинения пока также не подтвердили.

Уточним, по данным следствия, в 2011 году, когда Александр Филиппов занимался строительным бизнесом, он «разработал и осуществил» схему продажи фирмы «Автореал». Тогда, по версии следствия, компания была переоформлена на фиктивного собственника Евгения Ивушкина, который в интересах Филиппова продал «Автореал» владельцу сети магазинов «Таганка» Андрею Смышляеву за 30 миллионов рублей. При этом налог в размере 3,7 млн руб от этой сделки в доход государства не поступил.

На одном из предыдущих заседаний один из свидетелей обвинения Рустэм Насыров сообщил, что бенефициаром этой сделки был он, а не Филиппов. Был также допрошен по скайпу из Италии тот самый предприниматель Андрей Смышляев, который, по сути, является главным свидетелем обвинения против Александра Филиппова. Он настаивал, что бенефициаром сделки по продаже фирмы «Автореал» является именно Александр Филиппов.

Смышляев представил свою версию событий. По его словам, несмотря на то, что договор о приобретении фирмы «Автореал» был заключен с Ивушкиным, фактическим владельцем компании на момент ее продажи оставался Александр Филиппов, которому Смышляев, по его собственному признанию, передал вексель, выписанный его компанией «Ритекс».

Почему вексель в дальнейшем был обеспечен средствами компании «Таганка», Смышляев объяснить не смог.

Александр Филиппов в своих показаниях постарался доказать, что Смышляев оговаривает его.

Прокурор попросил для Филиппова наказание в виде крупного штрафа, но затем сообщил, что срок давности по делу истек.

Необходимо пояснить, что истечение срока давности не является реабилитирующим фактором. В этой связи обычно приговор звучит так: "Признать виновным, назначить наказание и в связи с истечением срока давности освободить от исполнения наказания". Другими словами, какой бы срок не прошел, факт того, что человек виновен - будет установлен и записан в приговор, если так решил суд.