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Бывший вице-мэр Уфы опроверг информацию о предъявлении ему нового обвинения
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Бывший вице-мэр Уфы опроверг информацию о предъявлении ему нового обвинения

Сегодня, 15:12ОбществоРустэм Башкирцев
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