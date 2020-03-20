Звезда башкирской эстрады Элвин Грей помог Ростиславу Мурзагулову сделать новый хит
Запись уже опубликована в соцсетях.
Сегодня, 20 марта, рано утром председатель Совета директоров агентства «Башинформ» выложил на свей странице в соцсетях новый трек, который, по его словам, ему помогли написать Радик Юльякшин и DJ Sever.
Ростислав признался, что показал Радику трек, который давно уже сочинил и попросил помочь его довести до ума.
— Помогал мне выгрузить из головы на нотный стан это нечто-из-ночного-перелёта легендарный уфимский DJ Sever, который долго пытался понять, уот зэ фак даз ит мин — «Да нет, Руслан, тут так рояль тихонько, а тут так „бздынь!“ как у Моргенштерна». Надо сказать, что Север был очень терпелив, — рассказал Ростислав.
Потом к процессу подключился Радик Юльякшин, и в итоге получилась песня, которую Мурзагулов и Элвин Грей исполнили вместе.
Отметим, что сегодня, 20 марта, исполняется 56 лет главе Башкирии Радию Хабирову. Год назад Ростислав Мурзагулов подарил ему оду собственного сочинения. И вот сегодня он опять представил новую песню. Даже если она не имеет прямого отношения к главе региона, похоже, это становится традицией.