Звезда башкирской эстрады Элвин Грей помог Ростиславу Мурзагулову сделать новый хит

Сегодня, 20 марта, рано утром председатель Совета директоров агентства «Башинформ» выложил на свей странице в соцсетях новый трек, который, по его словам, ему помогли написать Радик Юльякшин и DJ Sever.

Ростислав признался, что показал Радику трек, который давно уже сочинил и попросил помочь его довести до ума.

— Помогал мне выгрузить из головы на нотный стан это нечто-из-ночного-перелёта легендарный уфимский DJ Sever, который долго пытался понять, уот зэ фак даз ит мин — «Да нет, Руслан, тут так рояль тихонько, а тут так „бздынь!“ как у Моргенштерна». Надо сказать, что Север был очень терпелив, — рассказал Ростислав.

Потом к процессу подключился Радик Юльякшин, и в итоге получилась песня, которую Мурзагулов и Элвин Грей исполнили вместе.