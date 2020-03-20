Жители Башкирии все больше используют безналичный расчет

По данным Нацбанка в регионе, в 2019 году на четверть выросла сумма операций по оплате товаров и услуг. Всего было потрачено 369,8 млрд рублей.

По статистике в 2019 году каждые 38 рублей из 100 были потрачены безналичным способом, в 2018 году лишь 34. Операции через интернет составили из всех безналичных только 27 процентов.

В настоящий момент в Башкирии 4,8 млн активных банковских карт, что на 9 процентов больше, чем в 2018 году. В среднем по одной карте в месяц оплачиваются товары и услуги на сумму 4603 рубля.