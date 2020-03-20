Житель Башкирии попался на уловку мошенника из-за коронавируса

в МВД по Башкирии сообщили, что объявление о продаже медицинских масок житель республики увидел на одном из популярных сайтов.

Продавец сообщил, что парень может получить товар только после оплаты, на что тот согласился и отправил по предложенной ссылке 6 тысяч рублей. После перевода покупатель свой товар не получил, а продавец перестал выходить на связь.