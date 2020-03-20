Житель Башкирии попался на уловку мошенника из-за коронавируса
Вчера, 17:45ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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23-летний парень пытался купить медицинские маски.
в МВД по Башкирии сообщили, что объявление о продаже медицинских масок житель республики увидел на одном из популярных сайтов.
Продавец сообщил, что парень может получить товар только после оплаты, на что тот согласился и отправил по предложенной ссылке 6 тысяч рублей. После перевода покупатель свой товар не получил, а продавец перестал выходить на связь.
В настоящий момент по факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. Полицейские предупреждают еще раз, что переводить деньги заранее нельзя, а только по факту получения товара.
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