ВКонтакте перенесёт концерты в онлайн и поддержит музыкантов

20 марта «Новое Радио» и ВКонтакте запускают спецпроект «Музыка на дом — концерты с доставкой» в группе vk.com/newradio, на сайте станции и в радиоэфире. На протяжении двух недель популярные артисты будут выступать в студии «Нового радио», а слушатели станции и пользователи социальной сети смогут виртуально попасть на концерты своих кумиров, несмотря на отмену всех развлекательных мероприятий в стране. Стартует музыкальный марафон в пятницу в 18:00. Свое участие уже подтвердили PIZZA, Zivert, Filatov & Karas, IOWA, Мари Краймбрери, Uma2rman и многие другие. Посмотреть выступления можно будет и в Одноклассниках.

Также 20 марта ВКонтакте и в Одноклассниках начинаются трансляции «концертов без публики» из Московской филармонии. Первым выступлением станет концерт пианиста Дениса Мацуева. 21 марта в 19:00 VK и ОК покажут трансляции концертов Лукаса Генюшаса и Александра Бузлова. Посмотреть подробное расписание можно в группе филармонии VK.

Список концертов известных артистов будет постоянно расширяться. Кроме того, VK запустила флешмоб, в рамках которого молодые авторы и музыканты будут делиться своим творчеством, а лучшие трансляции получат дополнительное продвижение. Для этого нужно проводить трансляции или снимать видео и выкладывать контент в сообществе или на личной странице с хэштегом #творитьлучшедома. VK Talents наградят авторов лучших трансляций.

Для пользователей в период коронавируса подписка на музыку стала максимально доступной. Трёхмесячную подписку можно подключить всего за 1 рубль. Для этого нужно оформить её по ссылке: vk.com/offermusic#trialoffer.