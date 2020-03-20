В России могут начать отправлять в тюрьму за распространение коронавируса

Как сообщает News.ru, на сегодняшний день в Уголовном Кодексе РФ существует статья, которая подразумевает уголовную ответственность за заражение других людей смертельными заболеваниями. Именно ее Милонов предлагает дополнить коронавирусом нового типа. Также депутат предложил ввести штрафы.

Подчеркивается, что аналогичный случай произошел в Японии. Медработники вовремя не изолировала зараженного мужчину, который сообщил свои родственникам, что собирается распространить заболевание. Он пошел бар, и, в результате его действий, заболел минимум один человек, который потом умер. Поэтому Милонов считает необходимым предотвратить появление подобных случаев в стране.