В Москве запустили общественную приемную по защите прав бизнеса

На церемонии открытия были подписаны этический меморандум, а также соглашение с экспертами института pro bono publico, сообщает NewsNN.

Обычно такие приемные функционируют на общественных началах. Основной их функцией является защита прав и законных интересов бизнесменов. Представителям бизнес-сообщества будет оказана не только поддержка в юридических вопросах, но им также помогут повысить правовую грамотность.

«Работа новой Общественной приемной объединит усилия общественных уполномоченных, экспертов, а также представителей структур власти в сфере защиты прав предпринимателей. Члены делового сообщества получат еще один инструмент для проведения дополнительной правовой оценки, дальнейшего рассмотрения и принятия решений», – пояснила уполномоченный по защите прав предпринимателей города Москвы Татьяна Минеева.

Прокурор ЦАО города Москвы Богдан Костенецкий рассказал, что приемная сосредоточит свою работу на «пресечении любых попыток административного давления на бизнес».

«Цель этой работы - недопущение вмешательства правоохранительных структур в предпринимательскую деятельность. И некоторые результаты у нас уже есть», - уточнил прокурор.

Приемная будет открыта с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Руководитель Общественной приемной при уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве по вопросам противодействия коррупции и безопасности бизнеса Владимир Кузнецов добавил, что при приемной запустят мобильный штаб для помощи бизнесу во всех районах Московской области. Следует заметить, что мобильный штаб новой приемной – это минивэн, который оснащен всем необходимым для того, чтобы осуществлять выезды к бизнесменам для проведения консультаций.