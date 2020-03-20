В число советников главы Башкирии вошел человек-легенда

Радий Хабиров анонсировал приход в команду Шаварша Карапетяна.
Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров назначил на общественных началах советником по развитию физкультуры и спорта в регионе Шаврша Карапетяна.
«Легендарный человек присоединился сегодня к нашей команде!», – прокомментировал глава на своей странице Вконтакте.
Приказ о назначении Карапетяна уже подписан, советник прибыл в башкирскую столицу.
Шаваршу Карапетяну сейчас 67 лет, он родился в Кровакане, окончил Армянский государственный институт физической культуры, Ереванский институт народного хозяйства. Он – семикратный чемпион СССР, 15-кратный обладатель Кубка СССР, 13-кратный чемпион Европы, 11-кратный рекордсмен мира в нырянии и плавании с аквалангом.
В пресс-службе главы Башкирии сообщили, что Шаварш Карапетян в январе 1974 года помог избежать падения в ущелье автобуса, а 16 сентября 1976 года во время тренировки на берегу Ереванского озера увидел, как с 25-метровой дамбы упал троллейбус с пассажирами. В тот день он спас от гибели более 20 человек. Именем Шаварш названа малая планета № 3027 Солнечной системы.