В число советников главы Башкирии вошел человек-легенда

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров назначил на общественных началах советником по развитию физкультуры и спорта в регионе Шаврша Карапетяна.

«Легендарный человек присоединился сегодня к нашей команде!», – прокомментировал глава на своей странице Вконтакте.

Приказ о назначении Карапетяна уже подписан, советник прибыл в башкирскую столицу.

Шаваршу Карапетяну сейчас 67 лет, он родился в Кровакане, окончил Армянский государственный институт физической культуры, Ереванский институт народного хозяйства. Он – семикратный чемпион СССР, 15-кратный обладатель Кубка СССР, 13-кратный чемпион Европы, 11-кратный рекордсмен мира в нырянии и плавании с аквалангом.