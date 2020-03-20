В Башкирии заработала горячая линия для туристов, которые застряли из-за коронавируса

Он также сообщил, что туроператоры испытывают в настоящий момент затруднения с возвращением денег. Кроме того, по словам Салавата Нафикова, в настоящий момент ожидается принятие решения от власти по части поддержки туроператоров. Деньги потребителям смогут вернуть, когда будет выделено финансирование.