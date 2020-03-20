В Башкирии заработала горячая линия для туристов, которые застряли из-за коронавируса
Вчера, 10:32ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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На брифинге о ситуацией с коронавирусной инфекцией председатель госкомитета по туризму Салават Нафиков сообщил, что в республике начала работу горячая линия для туристов по вопросам приобретения зарубежных туров - 8 800 505 94 56.
Он также сообщил, что туроператоры испытывают в настоящий момент затруднения с возвращением денег. Кроме того, по словам Салавата Нафикова, в настоящий момент ожидается принятие решения от власти по части поддержки туроператоров. Деньги потребителям смогут вернуть, когда будет выделено финансирование.
«Я думаю, что ближе к лету все эти вопросы решатся», – заключил он.
Медиакорсеть передавала со ссылкой на госкомтуризм, что туристы из Башкирии не могут покинуть территорию страны, где зарегистрированы уже 179 случаев заражения коронавирусом.
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