В Башкирии начнут контролировать работу фитнес-центров

По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, фитнес-центры сегодня массово оказывают услуги по физической подготовке жителям республики. Он отметил, что именно в центрах занимается значительное количество людей, поэтому деятельность таких организаций должна регулироваться законодательно.

«В законе прописаны права фитнес-центров проводить официальные спортивные и физкультурные мероприятия, осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов ГТО, состоять членами общероссийских и международных спортивных объединений, устанавливать стандарты качества оказываемых ими услуг», – пояснил Толкачев.

Также спикер сообщил, что в спортивных клубах также предусмотрены и обязанности, в числе которых предоставление достойных условий и инвентаря для занятий физкультурой, работа только с квалифицированными сотрудниками и предоставление госорганам необходимых данных по статистике.