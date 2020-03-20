В Башкирии мошенники предлагают продезинфицировать квартиры
Вчера, 11:53ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Злоумышленники проникают в квартиры под видом санитарных врачей.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак сообщила, что в Башкирии и в Уфе официально никаких услуг по дезинфекции не проводится. К текущему моменту в республике обрабатывают только предприятия и общественный транспорт.
Комментарий на эту тему Анна Казак дала в связи с активизировавшимися мошенниками, которые в связи с ситуацией по коронавирусу предлагаю провести дезинфекцию в квартирах.
Напомним, минздрав Башкирии отчитывался, что заболевших коронавирусом в регионе по-прежнему нет, но в стационары Башкирии поступило еще трое пациентов с подозрением.
Министр сельского хозяйства Башкирии Ильша Фазрахманов сообщил, что власти региона готовятся к новой волне покупательского ажиотажа в грядущие выходные.
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