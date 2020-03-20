В Башкирии мошенники предлагают продезинфицировать квартиры

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак сообщила, что в Башкирии и в Уфе официально никаких услуг по дезинфекции не проводится. К текущему моменту в республике обрабатывают только предприятия и общественный транспорт.

Комментарий на эту тему Анна Казак дала в связи с активизировавшимися мошенниками, которые в связи с ситуацией по коронавирусу предлагаю провести дезинфекцию в квартирах.

Напомним, минздрав Башкирии отчитывался, что заболевших коронавирусом в регионе по-прежнему нет, но в стационары Башкирии поступило еще трое пациентов с подозрением.