Уфимка из Италии рассказала, как жить в стране, где тысячи уже умерли от коронавируса

Уфимка Анна Смирнова прожила в Италии четыре с лишним года после того, как вышла замуж за уроженца этой солнечной страны. Она – медработник, нашла там себе работу через агентство в провинции Модена, которая теперь находится в красной зоне, как одно из самых опасных мест на Земле из-за пандемии коронавируса.

Мы познакомились с Анной в соцсетях, нельзя было не обратить внимание на то, как она эмоционально защищает честь итальянских врачей в споре с теми, кто возложил на них вину за стремительное распространение смертельного недуга. Мы предложили Анне поделиться с нашими читателями свежими новостями о ситуации в Италии, а также дать советы на случай проникновения коронавируса в Башкирию.

Анна согласилась, но поставила одно условие: общаться без видеосвязи. Она стесняется своего лица, на котором после смены в больнице остались долго не проходящие следы от маски, как и у многих итальянских медиков сейчас.

- Аня, сегодня в Башкирии случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. Людей условно можно разделить на две части: одни усиленно закупают гречку, макароны, туалетную бумагу, соль, антисептики, а другие посмеиваются над ними. У вас же остались родственники в Уфе, и новости вы читаете. Скажите свое мнение по этому поводу.

- Прежде всего, хочу сказать, что лучше быть готовым к возможным проблемам, так что с этой точки зрения, ограничения на проведение массовых мероприятий, дезинфекция и прочие меры – это правильно. Я говорю это на примере своего опыта жизни в Италии.

Всего каких-то 1,5-2 месяца назад итальянцы тоже смеялись над угрозой коронавируса, потому что были уверены, что с ними-то этого никогда не случится. Помню, примерно 24 февраля я была в госпитале, там все было спокойно, о вирусе рассуждали чисто теоретически. Зашла еще в магазин. Кстати, у нас тоже были полупустые полки. Но итальянцы скупали не крупу, а рифленые макароны. Знаете, почему рифленые? Потому что с них соус стекает медленнее, чем с гладких макарон. Это же итальянцы. (смеется)

А уже 7 марта у нас объявили карантин. Прошло всего около двух недель, а мне они показались вечностью.

- Как вы теперь там живете в условиях карантина?

- Есть строгие правила, которые мы должны соблюдать, о них уже много писали российские СМИ. Прежде всего, это запрет появляться на улице без особой надобности. Выходя из дома, следует иметь при себе специальный сертификат, в котором указана цель визита – пойти на работу, в магазин за продуктами или в аптеку. При отсутствии такого сертификата вы можете быть оштрафованы на сумму от 206 евро. На лице обязательно должна быть маска.

- Кстати, о масках. У нас сейчас в соцсетях очень многие пишут, что маски нисколько не защищают от вируса. В аптеках их уже нет, а если появляются, их продают не более пяти штук в одни руки. Что вы можете сказать по поводу защитных свойств масок, как медик?

- Ну как же не помогают?

Конечно, маски помогают, если пользоваться ими правильно. В условиях карантина лучше надевать сразу две одноразовые маски, пользоваться ими не более двух часов, а потом менять. Существуют маски, которые можно стирать. Можно в крайнем случае обмотать лицо шарфом, а потом дома сразу же бросить его в стирку. Можно вспомнить уроки труда и сшить маску из марли самим. Не помешают и резиновые медицинские перчатки. Хотя, конечно, полной защиты все эти средства не гарантируют.

Допустим, сегодня утром я зашла в аптеку, хотела пополнить запас масок и валерьянки купить, чтобы поменьше нервничать. Достала две карты – пластиковую банковскую и еще карту медика со скидками. Руками в перчатках ввела код на терминале оплаты, и потом взяла обе карты и положила их обратно в свой кошелек. А потом начала смеяться сама над собой. Вы понимаете, почему?

- Наверное, потому что вы коснулись перчатками открытых поверхностей, которые могли быть опасны, и потом руками в тех же перчатках взяли карты и убрали их в кошелек.

- Вот именно! А ведь я медработник! Бывают случаи еще похлеще. Я видела гифку, на которой женщина в супермаркете долго не могла руками в перчатках открыть пакет, чтобы сложить в него фрукты, а потом в сердцах стянула с лица маску, облизала перчатку и открыла, наконец-то мешок.

Но дело не только в масках и перчатках!

Я читала и видела сюжеты о том, что во многих регионах России, включая Башкирию, сейчас проводят анализы на коронавирус у людей, приехавших из-за границы и почувствовавших недомогание, а других пока просят не беспокоиться даже при наличии температуры. Не думаю, что это дальновидно. Я понимаю, что таким способом чиновники пытаются успокоить население и не допустить паники, но ведь так можно просмотреть зараженного человека!

В Италии перед началом пандемии COVID (здесь так называют коронавирус) также проверяли в основном лиц, вернувшихся из-за границы, причем преимущественно из Китая и других азиатских стран. Однако нулевым пациентом, с которого началось заражение, стал 38-летний итальянец из небольшого городка под Миланом, который не был в Азии, а заразился во время поездки в Германию, пообщавшись где-то в пути с больным человеком. После постановки диагноза начали проверять по цепочке все его контакты, и уже через несколько дней стало известно о тысяче зараженных.

Так что не нужно отказывать в обследовании на коронавирус человеку, если у него есть симптомы: повышенная температура - от 37,5 градусов и выше и затрудненное дыхание. В Италии анализы собирают при помощи тампонов, на которые нужно получить мазки из носа и горла пациента. В России, наверное, тоже.

- Моя дочь-студентка вчера была в поликлинике из-за простуды, рассказала, что ей там измерили температуру, давление, послушали дыхание и еще надевали на палец прибор, который показал значение «98». О проверке на коронавирус речи не было.

- Всё правильно сделал ваш врач, молодец. Проверил температуру. Видимо, она была невысокой. Измерил давление, проверил, есть ли хрипы. А что касается прибора, который ей надели на палец, то это пульсоксиметр, измеряющий содержание кислорода в крови. Очень нужный прибор, который должен быть дома в каждой семье наравне с тонометром и глюкометром, особенно в условиях возможной эпидемии коронавируса, осложнением которой является пневмония. Если пульсоксиметр показывает выше 92, значит, все в порядке. При показателе 92 пациенту уже показана госпитализация, ему нужно надеть носовой катетер с подачей увлажненного кислорода. А если показатель стал 75, нужно срочно надевать кислородную маску.

В Италии пульсоксиметром пользуются на каждом шагу, потому что он довольно информативный. Он есть в кармане практически у всех медиков и у людей, страдающих болезнями легких. Я хочу попросить и свою маму в Уфе, чтобы купила его. Если не найдет в аптеках, закажу через интернет. Но такой прибор в нынешних реалиях незаменим, это абсолютно точно.

- Вам, как медику, приходилось ухаживать за больными с коронавирусом?

- У нас пандемия, как вы помните, длится пока всего две недели. Я не успела с ней столкнуться «лицом к лицу». Сейчас ухаживаю за пожилым человеком, страдающим болезнью Альцгеймера. Его брат умер от COVID. На его примере могу рассказать, как здесь обращаются с такими пациентами.

Прежде всего, до всех жителей постарались довести информацию, что при первых признаках COVID – температуре и одышке – не нужно идти в больницу или вызывать семейного врача.

Есть так называемая «зеленая линия», по которой принимают звонки, связанные с коронавирусом. У каждого позвонившего возьмут анализ на коронавирус, если есть необходимость. В нашем регионе каждый день проводится по тысяче анализов, это я точно знаю.

COVID может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Если пациент чувствует себя нормально и его организм успешно противостоит вирусу, его оставляют дома, само собой, в условиях строжайшей изоляции. Причем данная информация не афишируется, никто на его двери табличку вешать не станет и сигнальной лентой его квартиру не оклеят, соседи могут до поры, до времени даже не знать об этом.

Если же его состояние ухудшается, человека госпитализируют, подключают к прибору вентиляции легких. Пациента, у которого COVID, перешедший в пневмонию с затрудненным булькающим дыханием, нужно через каждые четыре часа переворачивать с одного бока на другой, можно также класть его на живот.

- Как много людей погибло от коронавируса в вашей провинции?

- Количество заболевших постоянно меняется, каждые два часа. Знаю, что в нашей провинции в конце февраля жили около десяти тысяч человек. Больны сейчас около 450. В последние дни в нашем госпитале умирают в среднем по 20 человек в день. В нашей провинции Модена, по данным на вчерашний день, уже умерло 136 человек. С учетом того, что сейчас в Италии пандемия COVID все еще движется к своему пику, мы все с волнением следим за новостями.

Отправляя таких тяжелых больных в госпиталь, их родные уже понимают, что видят их в последний раз. Потом они еще какое-то время могут общаться с пациентом по видеосвязи, которую обеспечивают врачи. Когда пациент умирает, его провожают в последний путь специально подготовленные специалисты в отсутствие родни. Брата моего подопечного кремировали.

- Жутковато звучит…

- Да, пожалуй. Но вряд ли стоит утаивать такую информацию от россиян, прежде всего, потому, что они должны четко осознавать всю серьезность угрозы. Коронавирус – это не миф, он существует, и в любой момент может ворваться в вашу семью. И вакцину от него пока не изобрели, что бы там в интернете ни писали разные мошенники про свои чудо-препараты.

И от СМИ в этом плане тоже многое зависит. Дело журналистов – не тиражировать страшилки о COVID, а рассказывать, как людям следует правильно вести себя.

Кстати, видела сегодня социальный ролик в соцсетях, в котором глава Башкирии Радий Хабиров и другие чиновники проходили входящий фильтр – бесконтактным термометром им измерили температуру, капнули антисептик на руки. В этом ролике было правильно всё, кроме одного – между людьми, которые следом за Хабировым стояли в очереди на входящий фильтр, должно быть расстояние – не менее одного метра.

Я уже это правило настолько четко для себя уяснила, что на днях, когда смотрела семейные фотографии и увидела на них людей, тесно прижавшихся друг к другу, поймала себя на мысли: «А почему между ними нет дистанции в один метр?» (смеется)

- Италию уже прозвали «черной овцой Европы» из-за того, что у вас сконцентрировано огромное количество больных коронавирусом. Много негатива звучит о врачах, которые якобы плохо справляются с пандемией. Вы спорите с такими утверждениями, не так ли?

- Да, конечно. Всё это - совершенно несправедливые претензии. Подобное могло произойти в каждой стране. И медики в Италии, я считаю, ведут себя просто героически. При этом соседние государства, с которыми мы совсем недавно были единым экономическим пространством, теперь отгородились от нас и ведут себя, на мой взгляд, непорядочно. Парадокс заключается в том, что сегодня единственной страной, поддерживающей Италию, оказался Китай, который сам находится в тяжелейшем положении.

Итальянцы очень переживают из-за такого отношения европейских стран. Они радуются словно дети, если найдут в интернете пост из Мозамбика или еще откуда-то на итальянском языке со словами поддержки, начинают его пересылать друг другу. Жаль, что россияне оказались равнодушны к беде Италии.

Но итальянцы не собираются так просто сдаваться. Мы знаем, что мы всё выдержим. Лично я про себя могу сказать, что за эти две недели почувствовала себя итальянкой как никогда ранее, хотя живут в этой стране уже почти пять лет.

- Правда ли, что коронавирус больше всего уносит жизни пожилых людей?

- В этом нет ничего странного, ведь организм пожилых людей, как правило, более ослаблен. Но в целом, к сожалению, заболеть может любой человек, даже медик, хотя, казалось бы, они надевают на себя основательную защитную спецодежду.

При этом я хотела бы отметить, насколько трепетно в Италии относятся к старикам, прислушиваются к ним, глубоко уважают, буквально носят на руках, даже если человек страдает болезнью Альцгеймера и совсем не отдает себе отчета в происходящем. При этом, принося продукты старикам, молодые стараются не заходить домой, пообщаются с ними через дверь и уходят, оставляют пакет у двери. Это тоже форма заботы.

В Италии сейчас ситуация такова, что многим людям не до карьеры. Мы не стесняемся идти на понижение по службе, если так нужно. Например, я ранее привыкла работать в госпитале, а теперь нас отправляют ухаживать за пациентами на дому, и мы идём, чтобы хоть как-то помогать даже пожилым.

- Что-то вы совсем тяжкую картинку нарисовали. Как же вы там живете?!.

- Да, нормально, в общем-то, живем. Уже успели привыкнуть. У нас, кстати, не самое жуткое положение. В провинции Бергамо все гораздо хуже. Россиянка, которая живет там, публикует в соцсетях новости о текущей ситуации. Среди прочего мне запомнилась такая деталь: в местных газетах выходит почти каждый день по 11 страниц некрологов. Так что у нас всё еще более-менее.

Правда, утром бывает, просыпаешься и не помнишь ни про карантин, ни про COVID. Откуда-то всплывает воспоминание, как хотела что-то купить в ИКЕЕ… И тут припоминаешь, что ИКЕЯ больше не работает, как и другие магазины, пиццерии, рестораны, фитнес-клубы, бассейны и т.д. Вчера еще закрыли парки для посещений. Становится, конечно, не по себе.

Но при этом страха и паники нет. Есть осознанное чувство большой личной ответственности за свою жизнь и своих близких.

Еще мы спасаемся юмором. Обмениваемся друг с другом мемами на тему карантина и COVID. Например, мне понравилась шутка, как девушка сделала себе макияж, а когда мама спросила, куда это она собралась, ответила, что хочет дойти до кухни и обратно. Забавный мем еще был о том, как мужчина на велосипеде в шлеме и защите катается на велосипеде по комнате и балкону.

Также выручают домашние животные, ведь их можно на полном законном основании выгуливать на улице. На эту ему тоже есть отличный мем, как собака забилась на антресоли и спряталась от хозяина, который сдает ее в аренду соседям для прогулок.

Я езжу на работу в автомобиле, общественным транспортом не пользуюсь, но вижу, что он не пустует. Молодежь в нем ездит. Хотя есть информация, что общественный транспорт также скоро перестанет работать.

Постоянно проводится санобработка улиц, их моют дезинфицирующим раствором.

Когда еду по улице, вижу на многих балконах плакаты с нарисованной радугой и надписью на итальянском «Всё будет хорошо». Некоторые вместо этой фразы пишут «У меня кончилось вино» или «Заберите моего мужа». Итальянцы же вообще оптимисты по жизни.

С учетом того, что заниматься спортом и вообще ходить куда-либо теперь особых возможностей нет, семьи проводят много времени у телевизора, пьют вино или спят, В итоге появилась шутка, что итальянцы выйдут из карантина жирными и беременными алкоголиками. (смеется)

Здесь постоянно проводят флешмобы, договариваются о них через соцсети и мессенджеры. Например, в прошлую субботу в два часа дня все вышли на балконы и хлопали в благодарность медикам, которые спасают жизни людей, работая по 12 и более часов без перерыва в госпиталях. А вечером все на балконах пели гимн нашей провинции. Еще классно бывает, когда в темное время суток все светят телефонами в небо, кто-то снимает это с квадрокоптера и потом выкладывает в интернет.

В супермаркеты пускают по пять человек, поэтому на улице выстраиваются длинные очереди с тележками на метровом расстоянии друг от друга, в аптеке то же самое, на почте, в банке. Дефицита продуктов нет, цены на них не повысились.

- А на что люди живут, если практически все предприятия закрыты?

- Во-первых, расходы при такой жизни, как у нас, сразу снижаются в разы. Нужны только еда, бензин, медикаменты и оплата коммунальных услуг. Во-вторых, люди получили жалованье за февраль и март, да и ранее успели, я полагаю, накопить сбережения. Италия не бедная страна. В Башкирии, например, есть «нефтяная игла», а в Италии – своя «туристическая игла».

Что касается ближайшего будущего, то на днях был опубликован декрет, в котором, в частности, сообщается о закрытии всех предприятий по максимуму, кроме жизнеобеспечивающих – аграриев, производителей еды, супермаркетов, коммунальных служб и т.п. Приостановлены выплаты по ипотечным и прочим кредитам. А каждому жителю Италии гарантирована выплата в месяц пособия в размере 600 евро.

- В России все очень надеются, что нашу страну пандемия обойдет стороной. Для этого принимаются меры. Вполне возможно, после нашей публикации многие россияне отправят через соцсети в Италию свои приветы и слова поддержки. Ведь мы тоже не злыдни. Что вы еще можете посоветовать жителям России, помимо того, что не стоит бояться и поддаваться панике?

- Нужно относиться к угрозе коронавируса со всей серьезностью. Молодым людям не стоит кучковаться, нужно избегать людных мест, чаще обрабатывать руки антисептиками. Если их нет, можно воспользоваться спиртом. Кстати, я видела, что в фейсбуке один из уфимских блогеров давал как раз такой совет. Очень важна частая дезинфекция туалета и ванны.

Нужно есть побольше фруктов, особенно цитрусовых, витаминов.

Тем, кто продолжает закупать впрок продукты, я бы посоветовала оглянуться вокруг и вспомнить, не живут ли рядом старики и инвалиды, которые сами не могут сходить за покупками. Не пожалейте и выделите из своих обширных запасов килограмм гречки для них.

Может быть, это странно звучит, но COVID сплотил итальянцев. Пандемия стала временем потрясающей солидарности. Россиянам тоже стоит об этом вспомнить.

Больше всего я, конечно же, желаю, чтобы эта беда не добралась до страны, в которой прошла большая часть моей жизни, где живут мои родители и много друзей.

Для справки

Как сообщил канал RT, по данным на 19 марта, в Италии число смертей от коронавируса COVID-19 достигло 3 405. От этой болезни там скончалось уже больше людей, чем в Китае, где был обнаружен очаг заражения коронавирусом — там умерли 3 245 человек. За последние сутки, число умерших в Италии от заболевания, вызываемого коронавирусом, составило 427 человек.

В России число зараженных коронавирусом выросло до 199. За сутки в этот список добавились 52 человека. Заболевание обнаружено в 23 регионах. Первое место по количеству новых случаев занимает Москва – 12 инфицированных.