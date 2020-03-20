Туристы из Башкирии не могут выбраться из страны, где активизировался коронавирус
Вчера, 09:44ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Мужчина и женщина никак не могут уехать из Индии.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Накануне, 19 марта, стало известно, что из индии не могут вернуться в Россию 38-летний мужчина и 24-летняя молодая.женщина
Как сообщили в госкомтуризма РБ, они не могут покинуть территорию страны, где зарегистрированы уже 179 случаев заражения коронавирусом, уже на протяжении десяти дней.
Решение данного вопроса пока не найдено, госкомтуризма обещал отработать его совместно с комитетом по внешним связям.
Напомним, что Индия прекратила действие туристических виз до 15 апреля из-за угрозы заражения коронавирусом.
Кстати, госкомтуризма открыл горячую линию по вопросам помощи туристам, попавшим с ложные ситуации. Ее номер - 8-800-505-94-56. Звонить можно с 10:00 до 20:00 по будням и с 11:00 до 18:00 в субботу и воскресенье.
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