Статус культурного объекта получила усадьба Зия Камали в Уфе
Вчера, 18:42ОбществоАлия ФатхиеваФото: Курултай Башкирии
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Приказ Башкультнаследия опубликован на портале правовой информации.
В управлении по государственной охране объектов культурного наследия приняли решение внести усадьбу Зия Камали в перечень выявленных объектов.
Соответствующий приказ об этом появился на официальном региональном портале правовой информации. Сам приказ от 28 февраля.
Здание построено в конце 19 -начале 20 века. Зия Камали (Парвазетдин Камалетдинов) – основатель уфимского медресе «Галия».
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