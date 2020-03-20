Следственный комитет сообщил, что Башкирия оказалась в лидерах по преступлениям

Глава следкома в Башкирии Денис Чернятьев сообщил, что Башкирия и Челябинская область находятся в первой десятке регионов со сложной криминогенной ситуацией.

Больше всего в регионе, передает слова Чернятьева Горобзор.ру, пьяных преступлений, а также преступлений против несовершеннолетних. Нередко преступают закон и сотрудники правоохранительных органов.

«Причем преступность достаточно сезонный имеет характер. Как правило, когда власть немного ослабляет контроль, там начинается разная движушка», – цитирует главу регионального управления Следственного комитета издание.